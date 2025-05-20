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        Haberler Objektife Takılanlar Hakan Altun, Oktay Kaynarca ve Seda Sayan bir arada - Magazin haberleri

        İstanbul'a dönüş kutlaması

        Hakan Altun, Oktay Kaynarca ve Seda Sayan, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu. Ekibin, Altun'un Bodrum'dan İstanbul'a dönüşünü kutlamak için bir araya geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:14
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        İstanbul'a dönmesini kutladılar
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Altun, Oktay Kaynarca ve Seda Sayan, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu. Ekibin, Altun’un Bodrum’dan İstanbul’a dönüşünü kutlamak için bir araya geldiği öğrenildi.

        Hakan Altun
        Hakan Altun

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Altun, Hülya Avşar ile yaptığı 'Ahım Olsun' düeti hakkında konuştu ve "Geri dönüşler çok güzel, dinleyicilerimiz beğenmiş" ifadelerini kullandı.

        Hakan Altun, ayrıca yeni bir klip çekeceğini ve Harbiye konserlerine hazırlık yaptığını da duyurdu.

        Seda Sayan ise Tan Taşçı ile yaptığı yeni düet hakkında konuşarak; "Kızılcık Şerbeti' için çok güzel bir düet oldu, çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

        Seda Sayan ve Oktay Kaynarca
        Seda Sayan ve Oktay Kaynarca
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        #hakan altun
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