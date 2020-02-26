26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
17 Şubat'ta başlayan Merkür gerilemesinin etkileri 10 Mart'a kadar devam ediyor! İletişimde kopukluklar, evraklarda eksik belgeler, anlaşmazlıklar, elektronik aletlerde bozukluklar Merkür gerilemesinin temel etkilerinden... Ancak ayın 23'ünde gerçekleşen Yeniay da daha enerjik bir süreci başlatıyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 24 Şubat - 1 Mart burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sizi yiyip bitiren konuları arkanızda bırakacağınız, sıkıntılı ortamlardan uzaklaşacağınız keyifli bir hafta sizleri bekliyor sevgili Koç burçları… Merkür gerilemesinden dolayı yaşadığınız sinir ve öfke bu hafta azalıyor. Eğer bir süredir geçmişe takılıp kaldıysanız, bu aralar yüzünüzü daha çok geleceğe çevireceksiniz. Kariyerde zirveye çıkabilirsiniz. Fakat bunun için çok fazla çalışmanız gerekecek. Sağlıkta ise kendinize dikkat edin. Bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktora görünün hatta ikinci bir görüş bile almakta fayda var.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğalar… Yeni haftayla beraber kariyerinizde heyecan verici bir süreç başlıyor. Eğer bir süredir iş arayan bir Boğa’ysanız ve iş için mülakatlara çağırıldıysanız olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabrınızın karşılığını nihayet alacaksınız. Değişiklikler huzursuz etse de yeni ortamlar ileride çok mutlu edecek. Merkür gerilemesi öncesinden başlayan görüşme süreci olumlu ilerleyecek. Sağlıkta ise kaybettiğiniz enerjiyi kazanıyorsunuz. Belki bu haftayla beraber spora başlayabilirsiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları… 24 Şubat haftasında kaygılarınızdan, huzursuzluklarınızdan arınıyorsunuz. Eğer hayata geçirmek istediğiniz bir konu varsa kendinizde güç bulacaksınız. İşinizden memnun değilseniz ve başvuru yaptıysanız olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Ayın 23'ünde gerçekleşen Yeniay ile beraber dilekleriniz arzularınız gerçekleşebilir. Öte yandan harcamalarınızın ucunu kaçırabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin. Çünkü satın aldığınız üründe karışıklık yaşanabilir ya da ürünler defolu çıkabilir.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları… Geçen hafta yaşadığınız zorluk ve aksiliklerden sonra daha rahat bir hafta geçireceksiniz. Hayatınızda her şey tam anlamıyla yolunda gitmese de olumlu tavrınız sayesinde enerjiniz düşmeyecek. Üstelik, her şeye olumlu bakmanız, isteklerinizi ayağınıza getirebilir. Öte yandan ilişkilerde oldukça şanslısınız. Partnerinizle aranızda büyük bir çekim var. Yalnızlar da etraflarındaki bir kişiye karşı romantik duygular besleyebilir. Finansal meselelerde ise risk alma zamanı değil…
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