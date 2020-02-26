KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sizi yiyip bitiren konuları arkanızda bırakacağınız, sıkıntılı ortamlardan uzaklaşacağınız keyifli bir hafta sizleri bekliyor sevgili Koç burçları… Merkür gerilemesinden dolayı yaşadığınız sinir ve öfke bu hafta azalıyor. Eğer bir süredir geçmişe takılıp kaldıysanız, bu aralar yüzünüzü daha çok geleceğe çevireceksiniz. Kariyerde zirveye çıkabilirsiniz. Fakat bunun için çok fazla çalışmanız gerekecek. Sağlıkta ise kendinize dikkat edin. Bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktora görünün hatta ikinci bir görüş bile almakta fayda var.