Bu hafta sonunun havası gelecek 10 gün içinde yaşayacağımız en sıcak 2 gün olabilir. Cumartesi ve Pazar neredeyse tüm Türkiye’de güneşi görüyor ve batı bölgelerde 20, güney kıyılarda 28 dereceye ulaşıyoruz. Neredeyse yaz havası, özellikle güney Ege ve Akdeniz için.

Fakat Nisan ayı gelecek haftalarda bu kadar sıcak geçmeyebilir. Orta vadeli tahminlerde 11 Nisan Pazartesi ile başlayan hızlı soğuma ve haftanın devamında güneşle biraz ısınma var. Yani Pazar 20 derece olan İstanbul, Pazartesi 10 dereceye düşüyor. T-shirtten kalın monta geçiş üzebilir, zaten bugünlerde meteorolojiden soğuk hava uyarısı gelsin istemiyoruz. Ülkede ekonomiyle ilişkisi kırmızı seviyede önemli olan hava durumundaki değişiklik ısınma faturalarını direkt etkiliyor. Ayrıca soğuklar bir yerde birilerinin hayatını zorlaştırıyordur.

17-18 Nisan’a kadar sıcaklıklar batı bölgelerde Nisan ortalamalarına yakın seyredecek ama önce bu hafta sonu kısa bir yaz provası yapacağız gibi görünüyor.

Yeşil yaprakları, boyları uzayan ve canlanan ekinleri ve mis kokularıyla rengarenk çiçekleri düşünmek (mümkünse görmek!) iyi hissettirir. Hava ısındıkça sempati toplayan meteoroloji pazartesi yeniden gözden düşebilir.

Şimdiden iyi hafta sonları...

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