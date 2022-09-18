Sahnede yüzük fırlattı

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Hadise, 7'nci Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahneye çıktı. Led ekranlarda kısa bir video performans gösteriminden sonra ’Aşk Kaç Beden’ ile açılış yapan Hadise; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" dedi.

Hadise, 'Prenses'i seslendirirken şarkının “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.

Hadise'nin yere fırlattığı yüzüğün, boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler'in evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzük olduğu sanıldı ama gerçek bundan çok farklıydı. Hadise'nin yere fırlattığı yüzük, kendisinin satın aldığı takılardan biriydi.

Hadise'nin yüzüğü fırlatma nedeni mikrofonu rahat tutamamasından kaynaklandığından dolayı olduğu söylense de bu hareketinin tam da 'Prenses'in “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” bölümünde gerçekleşmesi oldukça manidar oldu. Zira, Mehmet Dinçerler'in 3 milyon liralık yüzüğü Hadise'den geri istediği iddia edilmişti.

Yardımcıları, Hadise'nin fırlattığı yüzüğü yerden alarak konser sonrasında kendisine geri verdi.