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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAĞLIKTA ŞİDDET | Ankara Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı! - Son dakika haberler

        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!

        Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde taşkınlık yaparak, çevresindekilere bıçakla saldıran U.C.G. polis tarafından etkisiz hale getirilip, annesiyle birlikte gözaltına alındı. Öte yandan hastanede yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:43
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        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
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        Ankara'da tüyler ürperten olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

        ÇEVREDEKİLERLE TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre U.C.G., annesi S.Y. ile birlikte geldiği hastanede, çevredekilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.

        BIÇAĞINI SAVURMAYA BAŞLADI

        Bunun üzerine hastane polisi ve takviye polis ekibi acil servise sevk edildi. Polis ve güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı U.C.G., belindeki bıçağı çıkarıp, çevredekilere doğru savurdu.

        ANNESİ DE POLİSE SALDIRDI

        Görevliler, U.C.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Annesi S.Y. de görevlilere saldırarak bir polis memurunun üniformasını yırttı.

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        ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        U.C.G. yere yatırılıp elindeki bıçak alındı. U.C.G. ve S.Y. gözaltına alındı. S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, U.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. 2 kişi hakkında ayrıca 'Beyaz Kod' tutanağı düzenlendi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan hastanede yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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