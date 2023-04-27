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Adıyaman'da depremden önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi

Depremin yol açtığı acılar sarılırken yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Adıyaman'da bir araç kamerasından aynı güzergahta felaketin öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yürekleri dağladı

Giriş: 27.04.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Güzergah aynı, şehir apayrı! İşte yıkımın görüntüsü
Güzergah aynı, şehir apayrı! İşte yıkımın görüntüsü
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın, deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi.

AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar aldığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Anadolu Ajansının araç kamerasınca depremden birkaç gün önce çekilen görüntülerde, kentin eski hali yer aldı.

Depremin ardından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında aynı cadde ve sokaklarda yeniden çekim yapıldı. İki görüntü kıyaslandığında kentin önemli cadde ve sokaklarındaki yıkım gözler önüne serildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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