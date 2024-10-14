Gürültü kavgası! Döner bıçağıyla saldırdı

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Samsun’un Canik ilçesinde gürültü tartışmasında komşusu Engin K.’yi (24) döner bıçağıyla ağır yaralayan Hayrettin Açgül (47), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Engin K., üst kat komşusu Hayrettin Açgül’ün evinden sesler gelince uyarmak için yukarı çıktı. Annesiyle birlikte yaşayan Hayrettin Açgül ile Engin K. arasında tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Açgül, evindeki döner bıçağıyla Engin K.’yi sağ bacak, sol bilek ve boynundan ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

REKLAM Olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu arada, Engin K.’nin 2022 yılında evlendiği ve 10 aylık kızının olduğu öğrenildi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.