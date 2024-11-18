Gürcistan seçim krizi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağını açıkladı. İktidardaki Gürcü Hayali partisinin %53,93 oy oranıyla galip geldiği açıklanan seçimlerde, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları da sonuçlara itiraz ediyor. Cumhurbaşkanının seçim sonuçlarını reddetmesi, ülkeyi derin bir siyasi krizin eşiğine getirdi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sürecinde gizlilik ve genel oy hakkı gibi temel prensiplerin ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını duyurdu. Özellikle yurt dışındaki Gürcü vatandaşlarının oy kullanma haklarının kısıtlanması, muhalefetin ve uluslararası gözlemcilerin seçimlerin adil olmadığına dair eleştirilerini güçlendirdi. Muhalefet, oy sayımı ve seçim sürecindeki usulsüzlüklerin halkın iradesini temsil etmediğini öne sürüyor.

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Seçim sonuçlarına göre, Rusya ile ilişkileri sürdürmeyi savunan ve Batı yaptırımlarına katılmayı reddeden Gürcü Hayali partisi zafer kazanırken, muhalefet partileri toplamda %37,78 oy alarak parlamentoya girdi. Ancak seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, parlamentoya girmeyi reddedebilir ve boykot ihtimalini değerlendiriyor.

Siyasi Krizin Derinleşme İhtimali

Cumhurbaşkanının seçim sonuçlarını tanımaması, hükümetle arasındaki gerilimi daha da artırdı. Başbakan İrakli Kobakhidze, Zurabişvili’nin muhtemelen anayasayı ihlal ederek parlamento oturumunu toplamayacağını, böyle bir durumda parlamentonun 25 Kasım’da bağımsız bir şekilde toplanacağını söyledi. Cumhurbaşkanının bu tutumu, muhalefetle hükümet arasındaki kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor.