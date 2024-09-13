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        Haberler Gündem Güncel Güngören'de yeni yeteneklere bilişim desteği | Son dakika haberleri

        Güngören Belediyesi'nden yeni yeteneklere yazılım ve bilişim desteği

        İstanbul'un Güngören Belediyesi, yazılım ve bilişim alanında kendini geliştirmek isteyen yeni yetenekler ile girişimcilere, Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde "Temel" ve "Premium" olmak üzere iki farklı paketle destek oluyor. Merkeze çeşitli alanlarda yazılım geliştiren ve bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen tüm girişimciler, bireyler ve şirketleşmiş ürün geliştiren gruplar başvurabiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:30
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          İstanbul'un Güngören Belediyesi, yazılım ve bilişim alanında kendini geliştirmek isteyen yeni yetenek ve girişimciler için destek paketleri hazırladı.

        • 2

          Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi, girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla "Proje sizden, destek bizden" sloganıyla yeni bir fırsat penceresi açtı. Alt Tab Kuluçka Merkezi, girişimciler için "Temel" ve "Premium" olmak üzere iki farklı destek paketi sunuyor.

        • 3

          Dört aylık üç dönem üzerinden planlanan program çerçevesinde katılımcılara altyapı, bilgisayar ve ofis imkanlarının yanı sıra; sertifikalı eğitimler, network buluşmaları, ücretli yazılımların ücretsiz kullanımı, yiyecek ve içecek desteği, playstation, langırt ve çeşitli sosyal aktiviteler gibi imkanlar sağlanıyor.

        • 4

          Alt Tab Kuluçka Merkezi'ne bilişim, oyun, e-ticaret, otomotiv gibi çeşitli alanlarda yazılım geliştiren ve bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen tüm girişimciler, bireyler ve şirketleşmiş ürün geliştiren gruplar başvurabiliyor.

        • 5

          7/24 açık olmasıyla da katılımcılara büyük bir avantaj sağlayan Alt Tab Kuluçka Merkezi, bu fırsatlarla, yazılım dünyasına adım atmak isteyenler ve mevcut projelerini daha da ileri taşımak isteyenler için büyük bir kapı aralıyor. Güngören Belediyesi'nin bu girişimi, özellikle yazılım sektöründe yeni yeteneklerin fark edilmesine ve bu yeteneklerin projelerini gerçeğe dönüştürmelerine imkan tanıyor. Merkeze katılmak isteyenler için başvuru süreçleri ve detaylı bilgilerin alttab.gungoren.bel.tr adresinde mevcut olduğu aktarıldı.

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