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        Güney Kıbrıs, Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına başladı

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına başladığını duyurdu. GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, iki enerji şirketinin öncülüğünde doğal gaz araması için sondaja başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:02
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        Güney Kıbrıs doğal gaz aramaya başladı
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        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de Blok-5 olarak isimlendirilen sahada doğal gaz arama çalışmalarına başladı.

        GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ExxonMobil ve Katar Enerji'nin öncülüğünde Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları için sondaj faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Nikos Hristodulidis, çıkarılacak doğal gazın Avrupa'nın güvenilir enerji kaynağı olmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Nikos Hristodulidis ayrıca, 17 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini bildirirken; görüşmede Sisi ile Akdeniz'deki bazı doğal gaz sahaları için anlaşma sağlayacaklarını açıkladı.

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