Güneştekin'den sağlık çalışanlarına destek

Usta sanatçı Ahmet Güneştekin Covid-19 salgınıyla fedakârca mücadelede eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından düzenlenecek bağış müzayedesine piyasa değeri 150 bin lira olan eserini bağışladı.



Konoravirüsle mücadelede en ön saflarda mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarına bir destek de sanattan...

Usta sanatçı Ahmet Güneştekin Covid-19 salgınıyla fedakârca mücadelede eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından düzenlenecek bağış müzayedesine piyasa değeri 150 bin lira olan eserini bağışladı.

Güneştekin’in “Zeus’un Taşıyıcısı” adlı eseriyle birlikte çok sayıda sanatçının ve koleksiyonerin eserlerini bağışladığı müzayededen sağlanacak gelir İstanbul Tıp Fakültesi Vakfına bağışlanacak. Müzayede 30 Mayıs Cumartesi günü internet üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam “Salgın ile mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ön saflarda yer alan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak müzayedede çok iyi eserler bir araya geldi, sanatseverler hem iyi işlere sahip olabilir hem de sağlık çalışanlarımıza destek olabilirler” dedi ve ekledi: “En yüksek teklifi veren alıcılar, tüm tutarı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Vakfı hesaplarına yatırarak eserlere sahip olabilecekler. Bağış müzayedesine eserlerini bağışlayan sanatçılarımıza ve koleksiyonerlere çok teşekkür ediyoruz.”

Bağış müzayedesinde Ahmet Güneştekin’in “Zeus’un Taşıyıcısı” adlı son dönem eseriyle birlikte, Devrim Erbil’in “İstanbul Kuşbakışı ve Renk” konulu tuval çalışması, Ahmet Oran’dan görkemli bir soyut çalışma ile Ekrem Yalçındağ’ın “Mor”, Kemal Önsoy’un “Ağaç”, Azade Köker’in “Sarı Koltuk” ve Fevzi Karakoç’un “Atlar” adlı eserleri ilk kez satışa sunulacak. Bağış müzayedesinin gerçekleşmesinde büyük payı olan ArtON galeri, önde gelen sanatçıları Ahmet Çerkez, Burcu Erden, Erman Özbaşaran, Olcay Kuş, ve Olgu Ülkenciler’in eserlerini bağışladı. Ebru Uygun tuval eseri ile müzayedeye destek verirken bağış müzayedesine eser veren isimler arasında Nil Duran, Demet Çetindoğan, Deniz Artun, Emin Hitay, Eda Özsoy, Rahmi Eyüboğlu gibi birçok koleksiyoncu yer alıyor. Galeri ve koleksiyonlardan gelen eserler arasında Adnan Çoker, Ali Atmaca, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Canan Tolon, Cihat Burak, Eren Eyüboğlu, Ertuğrul Ateş, Gülçin Anıl, Kezban Arca Batıbeki, Mehmet Gün, Memduh Kuzay, Mustafa Ayaz ve Nedim Günsür imzalı eserler de yer alacak.

Müzayedeye giren eserler Artam Antik A.Ş. sergi salonlarında 25-30 Mayıs tarihlerinde görülebilir. www.artam.comadresinden online kataloglara ulaşabilirsiniz.