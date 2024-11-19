Meteoroloji'nin son raporlarına göre, güncel hava durumu merak ediliyor. Kış aylarına girilmesiyle soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kasım ayının serin havasıyla birlikte ani sıcaklık değişimlerinin yaşanması beklenirken, İstanbul ve Ankara'da da yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İşte 19 Kasım Salı günü güncel hava durumu...

REKLAM advertisement1 REKLAM HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL 7°C, 14°C Parçalı bulutlu. EGE Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İZMİR 10°C, 17°C Parçalı bulutlu. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu.