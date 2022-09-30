"Başımızın tacı"

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV’nin medya ortağı olduğu, pazarlama dünyasının trendlerini belirlemeyi hedefleyen MARKA Konferansı pandemi sebebiyle verdiği 2 yıllık aradan sonra Tersane İstanbul’da gerçekleşiyor.
Konferans, ikinci gününde de dopdolu programlarıyla devam ediyor. ‘Remastered’ temasıyla baştan sona yenilenen konferans bu yıl katılımcılarına sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularını yaratıcılıkla kesiştiren çok sayıda projeyi deneyimleme fırsatı sunuyor. İstanbul’un kültürel ve tarihi hazinelerinden birisinin yeniden yaşam bulduğu ‘Tersane İstanbul’da düzenlenen MARKA 2022, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın konuşmacıyı ve binlerce katılımcıyı ağırlıyor. Pandemi sonrası yeniden doğuş temasını benimseyen Marka Konferansı’nda bugün, “Beraber Gülmenin Kalıcı Bağı: 10 Yıldır Güldür Güldür” başlıklı SHOW TV oturumu gerçekleşti.
10 YILDIR GÜLDÜREN MARKA OLMANIN SIRRI NE?
Bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan 'Güldür Güldür Show’un güçlü bir marka olarak yıllardır seyirciyle kurduğu bağın arkasındaki nedenlerin konuşulduğu oturumda 'Güldür Güldür Show’u temsilen tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Ali Sunal, oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay Kamal ve BKM'nin uygulayıcı yapımcısı Elif Yakarçelik ile SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacıların çok sık değişen içeriklerin yer aldığı TV dünyasında 10 yıldır güçlü bir marka olarak yerini alan 'Güldür Güldür Show' ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.
“BİZ ÇOK İNATÇI BİR EKİBİZ VE İNAT KONUSUNDA İSTİKRARLIYIZ”
Başarılı oyuncu Ali Sunal, 'Güldür Güldür Show’un karşılarında her hafta devam eden bir hikayeleri olan güçlü dizilere rağmen 10 senedir ayakta olması ve marka haline gelmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. İnsanları iki saat boyunca güldürmenin çok zor olduğunu, ekip olarak bunu kendileri gibi komik olan seyircileriyle birlikte oluşturdukları sinerji ile başardıklarını anlattı.
Programın uygulayıcı yapımcısı Elif Yakarçelik, 'Güldür Güldür Show’un kanalla uyumunun önemini şu sözlerle ifade etti; "Güldür Güldür Show’un markalaşma aşaması çok uzun süreye yayıldı. Biz çok inatçı bir ekibiz ve inat konusunda istikrarlıyız. Başarısızlıklar bizi kamçıladı; SHOW TV’ye geçtiğimiz andan itibaren uyumumuz çok tuttu ve SHOW TV ile birlikte 'Güldür Güldür Show' bir marka oldu. Her sene bazı oyuncuların değişerek aralarına yeni isimlerin katıldığını fakat yıllar içinde oluşan güçlü sistem sayesinde temponun asla düşmediğini belirtti."
'Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncularından Doğa Rutkay ise markanın başarısını tamamen seyirciye bağlayarak, “Seyircinin hiç bırakmaması, vazgeçmemesi, bizle beraber eleştirmesi ama bir yandan hoşlanmadığı şeyleri dile getirebilmesi, 7’den 77’ye sınıf ayrımı olmaksızın herkesin televizyon açıp izleyebildiği noktada buluşması çok kıymetli. Bu bir buluşma, karşılıklı bir sadakat. Umarım senelerce seyircilerimizle birlikte oluruz ve trajedilerimizi artık zamanla komediye dönüştürebiliriz” diye konuştu.
“GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BAŞIMIZIN TACI”
Son olarak söz alan SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen ise 'Güldür Güldür Show’un başarısını hayatın ta kendisi olarak yorumladı. Toplumsal olaylara yaklaşımı ve yaptığı siyasi mizahla gündem yaratan 'Güldür Güldür Show’un bu anlamda çok önemli bir marka olduğunu belirten İşmen, 10 yıldır başarıyı üstüne koya koya devam ettiren 'Güldür Güldür Show' için “başımızın tacı” diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
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