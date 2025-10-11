Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Sabra şoku! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Sabra şoku!

        Göztepe'nin futbolcusu İbrahim Sabra, Ürdün Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 11.10.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'de Sabra şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı.

        Ürdün'ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15'inci dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi. 15'inci dakikadaki pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti.

        Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Habertürk Anasayfa