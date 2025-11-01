Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. İlk yarının son dakikalarında Juan'ın attığı golle galibiyete ulaşan Göztepe, iki maç sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Yeni hocası Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçtan mağlup ayrılan Gençlerbirliği ise haftayı 8 puanla kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Juan attı.
Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Göztepe, puanını 19'a çıkardı. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, Başkent ekibiyle çıktığı ilk maçtan mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Başkent ekibi, Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17’nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29’uncu dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
45+1’inci dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
47'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topla buluşan Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62'nci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ceza sahasında defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.
80'inci dakikada Göztepe atağında Janderson'un sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutu kalenin üstünden dışarı auta çıktı.
Karşılaşma Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok
GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Miroshi, Arda, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk. 90 artı 3 İsmail), Efkan (Dk. 55 Olaitan), Juan (Dk. 82 Ahmed), Janderson (Dk. 90 artı 3 Sabra)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan – Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek (Dk. 70 Abdurrahim), Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan (Dk. 70 Onyekuru), Koita (Dk. 81 Metehan), Franco (Dk. 81 Samed), Niang
GOL: Dk. 45+1 Juan (Göztepe)
SARI KART: Oğulcan (Gençlerbirliği)