Golbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama!

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından Ankara'ya ayak bastı.

Yurda dönen milli takım, Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde aileleri, sevenleri ve federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, paralimpik oyunlarda üçüncü kez altın madalya kazandıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

Los Angeles 2028'de de aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Meleklerimiz dünyanın en iyisi. Dünyada da böyle kabul ediliyor. Gereğini yaptılar ve ülkemize yakışır şekilde iyi bir sonuç aldılar." dedi.

Yıldırım, İsrail'i yenerek altın madalya kazandıklarını anımsatarak, "İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı şiddetle kınıyoruz. En büyük motivasyonumuz sportif faaliyetlerde onları ezip, bu mesajı vermekti. Filistin halkına selam olsun." değerlendirmesini yaptı.