Projeyle ilgili verileri paylaşan Akçalı, Göcek Körfezi'nde 350 kilometrelik kıyı şeridinde haritalama çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Akçalı, "Toplam 98 hektarlık alanda deniz çayırları haritalandırıldı. Bu alanlarda çayırların sağlık durumunu belirlemek için sayım ve ölçümler gerçekleştirdik, hasar tespitleri yaptık. Ektiğimiz 10 bin kökün yüzde 70'inden fazlası hayatta kaldı. Deniz çayırları yeni küçük yapraklar çıkarmaya başladı, çiçek açtı yani yerlerini sevdiler. Çapalama ve kirlilik engellenebilirse bu rakamların daha da arttığını görebiliriz" dedi.