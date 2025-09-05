Habertürk
        Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği'nden işbirliği protokolü

        Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği'nden işbirliği protokolü

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 01:10 Güncelleme: 05.09.2025 - 01:10
        Göç İdaresi ile TBB'den işbirliği protokolü
        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kurumlar arası ortak değerler ve beklentiler doğrultusunda hazırlanan protokol; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve TBB Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalandı. İmza törenine, TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da katıldı.

        DHA'nın haberine göre; protokol ile yabancılar hukukuna ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın oluşturulması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

