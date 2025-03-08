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        Haberler Yaşam Göbeklitepe'den sonra Hititler de dünya sahnesinde

        Göbeklitepe'den sonra Hititler de dünya sahnesinde

        Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin Roma yolculuğunun ardından şimdi de Hititler Kore'de görücüye çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:38
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        Göbeklitepe'den sonra Hititler de dünya sahnesinde
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun kadim mirasını dünyanın dört bir yanında tanıttıklarına dikkati çekerek bu eşsiz kültürel hazineleri uluslararası arenada sergilemeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

        İtalya'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi" sergisinin büyük ilgi gördüğünü belirten Bakan Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şimdi sıra Hititler'de!" dedi.

        HİTİTLER SEUL'DE

        Güney Kore’nin başkenti Seul, Anadolu’nun en görkemli uygarlıklarından biri olan Hititler’e ev sahipliği yapıyor. Seul Baekje Müzesi'nde 7 Mart’ta açılan Hititler Sergisi, Türkiye’den getirilen 212 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

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        Türkiye ile Kore arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan sergide, Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinden seçilmiş eserler yer alıyor. M.Ö. 17. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hititler, zengin kültürel mirasıyla uluslararası bir platformda tanıtılıyor.

        Serginin açılış törenine Türkiye’den Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Seul Büyükelçisi Murat Tamer katıldı.

        Güney Kore’den ise Seul Belediyesi Siyasi İşler Belediye Başkan Yardımcısı Byeongmin Kim, Seul Metropolitan Konseyi Kültür, Spor ve Turizm Komitesi Başkanı Kyeong Kim, Kültür Dairesi Başkanı Chaesuk Ma ile Gimhae Belediye Başkan Yardımcısı Kyeongwon An, Ulusal Miras İdaresi Ulusal Kültür Miras Araştırma Enstitüsü Müdürü Jongdeok Lim ve Aktör Sunghwan Koo törende yer aldı. Açılışta ayrıca Suudi Arabistan, Umman, Tunus, Azerbaycan, Türkmenistan, Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Hollanda, Çekya ve Ukrayna’nın Seul büyükelçileri de hazır bulundu.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, törende yaptığı konuşmada, Hititlerin kültürel ve sanatsal zenginliğini uluslararası bir kitleyle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kore arasındaki tarihî ve kültürel bağların bu sergiyle daha da güçleneceğini vurguladı.

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        Hititler sergisi 8 Haziran’a kadar Seul Baekje Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

        HİTİTLERİN KORE YOLCULUĞU

        Daha önce Gimhae Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserler, 37 binin üzerinde ziyaretçiyle büyük ilgi görmüştü.

        Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan bu koleksiyon, 23 milyon nüfuslu Seul’de de sanatseverlerle buluşarak Türkiye’nin kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtıyor.

        HİTİTLER BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞILACAK

        Sergiye paralel olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının girişimi ve Seul Baekje Müzesi ile Gimhae Ulusal Müzesi’nin katkılarıyla 18 Nisan’da "Türkiye-Hititler Uluslararası Akademik Konferansı" düzenlenecek.

        Konferansa, Hititler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Andreas Schachner, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Dr. Önder İpek ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş konuşmacı olarak katılacak.

        Hititlerin izlerini günümüzle buluşturan sergi ve konferans, Türkiye’nin kültürel mirasını dünya sahnesine taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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        #Hititler
        #Göbeklitepe
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