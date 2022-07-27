GİZLİ SAKLI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yaz’ın Levent’i öpmesi bir kıskançlık krizi başlatır. Levent, Yaz’a onu kıskandığını ve operasyonu tehlikeye attığını söyler. Yaz, hem Levent’i kıskanmadığını kanıtlamak hem de daha fazla bilgiye erişmek için Zeynep’le arkadaş olur. Bu arkadaşlık Nehir’i rahatsız eder ve Zeynep’ten kurtulmak istediğini daha da belli eder. Tarık ve Âdem, Tufan’ın niyetini daha iyi anlamak için bir oyun kurar. Bu sırada Aynur, Naz ve Levent’in düğünlerini yapmakta ısrarcıdır. Düğün sırasında davetliler arasında görülen beklenmedik bir kişi işleri sarpa sokar.