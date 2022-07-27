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Gizli Saklı 7. bölüm full izle! FOX TV Gizli Saklı son bölüm tek parça kesintisiz izle

Gizli Saklı 7. bölüm yayınlandı! Gizli Saklı son bölüm tek parça izle

Gizli Saklı 7. bölümüyle FOX TV ekranlarında 27 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlandı. Başrollerinde Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı, Tardu Flordun, Bülent Emrah Parlak, Şinasi Yurtsever gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar Gizli Saklı 7. son bölümünü araştırıyor. İşte Gizli Saklı son bölüm özeti

27.07.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gizli Saklı son bölüm dizi severler tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını No:9 Productions’ın, yönetmenliğini ve senaryosunu ise Şahin Altuğ’un üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik komedi türündeki Gizli Saklı 7. bölüm izleme ekranı erişime açıldı. İşte Gizli Saklı 7. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • GİZLİ SAKLI 7. SON BÖLÜM İZLE!

    Gizli Saklı 7. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gizli Saklı son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • GİZLİ SAKLI 7. BÖLÜM ÖZETİ

    Yaz’ın Levent’i öpmesi bir kıskançlık krizi başlatır. Levent, Yaz’a onu kıskandığını ve operasyonu tehlikeye attığını söyler. Yaz, hem Levent’i kıskanmadığını kanıtlamak hem de daha fazla bilgiye erişmek için Zeynep’le arkadaş olur. Bu arkadaşlık Nehir’i rahatsız eder ve Zeynep’ten kurtulmak istediğini daha da belli eder. Tarık ve Âdem, Tufan’ın niyetini daha iyi anlamak için bir oyun kurar. Bu sırada Aynur, Naz ve Levent’in düğünlerini yapmakta ısrarcıdır. Düğün sırasında davetliler arasında görülen beklenmedik bir kişi işleri sarpa sokar.

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