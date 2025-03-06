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        Haberler Magazin Gizem Karaca'dan esprili hamilelik paylaşımı

        Gizem Karaca'dan esprili hamilelik paylaşımı

        Anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca, 23 haftalık hamilelik sürecinde yaşadığı bedensel değişimleri ve giyinme zorluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle esprili bir video ile paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:12
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        Esprili hamilelik paylaşımı
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        Eşi Kemal Ekmekçioğlu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karaca, hamilelik sürecindeki beden değişikliklerini ve ruh halini sosyal medya üzerinden esprili bir video ile takipçileriyle paylaştı.

        23 haftalık hamile olan oyuncu, hamilelik sürecinde kıyafet seçimi konusunda yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde dile getirdi.

        Sosyal medya hesabından, kıyafetlerini giyip hazırlanırken çektiği videoyu paylaşan Karaca, hamileliğin getirdiği bedensel değişimlere dikkat çekti. Vücut ölçülerinin hızla değişmesiyle birlikte kıyafet bulmanın zorlaştığını belirten Karaca, bu durumu şu şekilde esprili bir dille ifade etti;

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        "YÜRÜYEN BİR GÖBEK OLUYORSUN"

        "Ödemim, yeni hamile kotum, Kemal'in kemeri, üstüme artık olmayan bir sürü şeylerden bazıları ve ben. Öyle bir sınır ki, çok bol giyinirsen kocaman bir insan oluyorsun, dar giyinirsen sadece yürüyen bir göbek oluyorsun"

        Karaca, ruh halinin inişli çıkışlı olduğunu paylaşarak, hamilelik sürecinin yalnızca bedensel değil, duygusal anlamda da farklı bir yolculuk olduğunu ifade etti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Gizem Karaca

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