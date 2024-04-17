Gizem Erman Soysaldı, özel davetli olarak Moskova'ya gidecek
Gizem Erman Soysaldı, 2018'de Adana'da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 2019'da da Nürnberg'de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldığı 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali'nin Özel Konuğu olarak Moskova'ya gidecek
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19 - 24 Nisan arasında gerçekleştirilecek olan dünyanın en eski film festivallerinden Moskova Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl ki Özel Gösterim bölümünde, Gizem Erman Soysaldı’ya iki ödül getiren 'İçerdekiler' filmi gösterilecek.
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Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden Yönetmen Hüseyin Karabey'in sinemaya uyarladığı filmle Gizem Erman Soysaldı, 2018'de 25. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.
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2019'da da Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde de 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Gizem Erman Soysaldı, festivalin özel davetlisi olarak Moskova’da sinemaseverlerle buluşacak.
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Festivale 1960'tan bugüne, Federico Fellini, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Karina, Simone Signoret, Yves Montand Aki Kaurismäki, Atom Egoyan, Krzysztof Kieślowski, Asghar Farhadi, Robert De Niro ve Alexei Popogrebsky gibi sinemanın efsane isimlerini konuk oldu. Dünyaca ünlü isimleri konuk eden böylesi önemli bir festivale davet edilmekten duyduğu gururu dile getiren Gizem Erman Soysaldı; filmin başarısının, aldığı ödüller ve Moskova’dan gelen bu özel davetle taçlandığını söyledi.
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Settar Tanrıöğen, Caner Cindoruk ve Gizem Erman Soysaldı’nın başrollerini oynadığı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz ile Gürsü Gür’ün de rol aldığı 'İçerdekiler'de, darbe döneminde gözaltına alınarak sorgulanan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.
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YÖNETMEN HÜSEYİN KARABEY ANA JÜRİDE
Festivalde iki filmi 'İçerdekiler' ve 'Sesime Gel' ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan yönetmen Hüseyin Karabey, dünyaca ünlü Rus yönetmen, oyuncu, yapımcı Nikita Mihalkovun’un özel davetiyle festival ana jürisinde yer alacak. Karabey’in film gösterimleri sonrası izleyicilerle basının sorularını cevaplandıracağı festivalde, Yönetmen Murat Düzgünoğlu'nun 'Köpekle Kurt Arasında' filmi de uluslararası yarışmada yarışacak.
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