Gizem Erman Soysaldı, özel davetli olarak Moskova'ya gidecek

Festivale 1960'tan bugüne, Federico Fellini, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Karina, Simone Signoret, Yves Montand Aki Kaurismäki, Atom Egoyan, Krzysztof Kieślowski, Asghar Farhadi, Robert De Niro ve Alexei Popogrebsky gibi sinemanın efsane isimlerini konuk oldu. Dünyaca ünlü isimleri konuk eden böylesi önemli bir festivale davet edilmekten duyduğu gururu dile getiren Gizem Erman Soysaldı; filmin başarısının, aldığı ödüller ve Moskova’dan gelen bu özel davetle taçlandığını söyledi.