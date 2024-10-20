Gıyasettin Mert Özdemir kimdir? Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir kaç yaşında ve eşi kim?
İstanbul'daki yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede örgüt lideri, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu şemaya yer verildi. Şemaya göre, suç örgütünün elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in ise yönetici olduğu belirtildi. Peki Gıyasettin Mert Özdemir kimdir? Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir kaç yaşında ve eşi kim?
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde etmek için ölümlerine neden olan çeteyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Yenidoğna çetesinin en önemli üyesi Ambulans şoförünün detayları şoke etti. Peki Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir kimdir, kaç yaşında ve eşi kim?
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GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR KİMDİR?
Yenidoğna çetesinin en önemli üyesi Ambulans şoförünün detayları şoke etti
Hasta başı “10 bin” TL
Hasta başı para paylaşımı nasıl yapıldı?
Türkiye gündemine oturan ‘Yenidoğan çetesi’nin kan donduran ayrıntıları tek tek ortaya çıkıyor. Çetenin önemli üyelerinden bir olan 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’le ilgili yapılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Para karşılığında yeni doğan bebekleri hangi hastanelere nasıl götürdüğüne dair yaptığı görüşmeler telefon kayıtlarında ortaya çıktı. Hastanelerden gelen hasta başı 10 bin liralık teklifte iddianamede yer aldı. Bir görüşmede kendini hastane koordinatörü olarak tanıtan Özdemir’in 1399 sayfalık iddianamede çetenin birçok eyleminde yer alan isimlerden biri olarak yer aldı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, çetenin önemli isimlerinden biri ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’le ilgili şoke eden ayrıntılar iddianamede yer aldı.
KİMLERİ TANIDIĞINI ŞÖYLE ANLATTI
Gıyasettin Mert Özdemir ifadesinde, 2016 yılında İstanbul ili Nişantaşı Üniversitesi Paremedik Mezunu olduğunu belirterek halen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bağcılar 9 Nolu İstasyonda Ambulans şoförü olarak çalıştığını söyledi. Kendisine sorulan isimler arasında
“Fırat Sarı birçok hastanenin yenidoğan bakım işletme doktoru olması sebebiyle, Semiha Yavuz Bağcılar Şafak Hastanesi Yoğun Bakım Doktoru, Ali Aksu Birinci Hastanesi Sahibi, Murat Mantuş Bağcılar Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü, Renas Kılıç Esenyurt Reyap Hastanesi Koordinatörü, Serdar Yüksel Okan Üniversitesi Yoğun Bakım Koordinatörü, Şeyhmus Çelik Birinci Hastanesinde Doktor, Renginar Molla Yeni iklim hastanesinde çalıştığımız dönemde hemşire olarak çalışırdı. Bu şahıslarla aramda herhangi bir husumet yoktur. İsmi geçen şahıslarla aramda herhangi bir ticari ilişki, alacak ya da borcum olmadı, bu şahıslarla herhangi bir para alışverişim yoktur.” Dedi.
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KAN DONDURAN PLANLARIN GÖRÜŞMELERİ
Yapılan teknik takipte, şüpheli görülen telefon görüşmelerine takılan Gıyasettin Mert Özdemir, kendisi hakkında tespit edilen eylemler tek tek soruldu. İddianamede Eylem 18 olarak yer alan olayda, Gıyasettin Mert Özdemir, örgüt liderlerinden İlker Gönen’i arayarak Suriyeli bir bebeğin sevk edileceğini, idari amirin Erol isimle şahıs olduğunu yabancı uyruklu hastanın kimliklerinin 112’ye mail attırılarak sorgulanmasının gerektiği ve bu maili Erol yerine doktor Ahmet adına attırmak istediğini belirterek ”Bu konuda sorun yaşarmıyız” diye sordu.
SARI’YA “SENİ DOKTOR DURSUN BİLDİRECEĞİM”
Gönen’in bu konuyla ilgili örgüt lideri Fırat Sarı’yı aramasını istediği belirtiliyor. Bunun üzerine ambulans şoförü Özdemir örgüt lideri Sarı’yı arayarak “ Bugün normalde nöbetçi Erol’da o bizim uyuz olan uyuz olduğumuz kişi ben yüz on ikiye senin numaranı bildirecem doktor Dursun diye , Hospitalistden doktor Ahmet adına ben kendim görüşürüm tamam mı , yüz on ikiden ben hastaları ben doktor Ahmet olarak alırım ama ben bunu Erol’a söylemiyorum’ diyor. 07.07.2023 18:29:’da yapılan bu görüşmede Fırat Sarı’da onaylıyor.
VERDİĞİ CEVAP
Giyasettin Mert Özdemir bu soruya şu cevabı verdi “Konuşma içerikleri okudum. Konuşma içeriklerini tam hatırlamıyorum. Erol isimli şahıs Hospitalist hastanesinin idari amiridir. Benim Konuşma içeriklerindebazı konuşmaları hatırlamıyorum. Benim 112 ye doktor numarası bildirmem görevlerim arasında yoktur ancak İlker Gönen, Fırat Sarı ve Doktorlara yardımcı olmak anlamında 112 servisine doktor numarası verdiğim olmuştur.
ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİ KONUŞTULAR
Dosyada eylem 44 olarak geçen olay 15 Haziran 2023 tarihli yapılan telefon görüşmeleri yer alıyor. Gıyasettin Mert Özdemir ile Fırat Sarı arasında bu görüşme olduğu gününe kadar ki usulsüz alıp sevk ettikleri bebek hastalar üzerinden elde ettikleri gelirler hakkında konuştukları savcılık tarafından değerlendirildi. Sarı’nın talimatıyla Gıyasettin Mert Özdemir’in bebek hastayı almak için Avrupa Hastanesi Acil Tıp Teknisyeni ile görüşerek, teknisyenin “Ama şey Elif altının bebeği oraya gitti ex oldu ki sepsisten” şeklinde konuşması üzerine örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir “O nasıl laf abla kafadan direkt kilidi kapıyı kilidi açık açtık demiyoruz herhalde yani hemşire koyuyoruz doktor koyuyoruz o nasıl bir şeydir yani” diyerek hastanelerin yoğun bakımlarıyla ilgili kısmı kendisinin takip ettiği, sevk işlemlerini yaptığı bu konuşmada değerlendirildi.
BEBEĞİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI
Devam eden konuşmalarda Özdemir, Avrupa Hastanesinden, Duygu Hastanesine yapılacak bebek sevki için Duygu Hastanesinin İdare İşler Müdürü Mehmet Burak Sezer ile yapmış olduğu görüşmede ambulansının yola çıkarmaları gerektiğini ama bunu yaparken 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp protokol numarası almayarak hastayı acilden giriş yapmış gibi göstermeleri gerektiğini, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri durumunda Duygu Hastanesine bebek hastanın sevkinin yapılamayacağı çünkü hastanenin neonotologlarının olmaması sebebiyle hastayı alamayacaklarını söylediği tespit edildi.
Savcılık bu eylemi “Bu şekilde örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir’in 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermeden usulsüz olarak hasta sevklerini yapması, bebek hasta sevk ettiği hastanenin neonotolog doktoru olmadığından yeterli tedavi imkânlarını sağlayamayacağı, hasta hayatının tehlikeye atıldığı’ olarak değerlendirdi.
İFADESİNDE KABUL ETMEDİ
Özdemir, eylem 44 ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi ; “Duygu Hastanesi 3. Basamak yenidoğan yoğun bakımı mevcuttu ve 24 saat uzman çocuk doktoru hekimi vardır. Neonotolog doktorunun olmadığından yeterli tedavi imkanının sağlanmayacağı şeklindeki değerlendirmeye kesinlikle katılmıyorum. Neonotolog sadece 112 den hasta alabilmek için geçerlidir. Üçüncü basamak hasta bakmak için uzman çocuk doktoru yeterlidir. Hastanın hayatının tehlikeye atıldığı kısmına kesinlikle katılmıyorum. Bahsi geçen konuşmaları ve şahısları tam hatırlamıyorum’
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HASTA BAŞINA 10 BİN TL VE EŞİNE SİGORTA
İncelenen telefon kayıtlarında eylem 61 olarak yer alan görüşmeler bebek hastaların hastanelere para karşılığında nasıl götürüldüğü gelen tekliflerin boyutunu gözler önüne serdi.
şoke eden iddialar ortaya çıktı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan eylem 61’de, Bağcılar Şafak Hastanesi işletme müdür yardımcısı Mustafa Kazan 112 de ambulans şoförü olarak kamu görevi yapan Gıyasettin Mert Özdemir’e bebek yoğun bakım hastasına ihtiyacının olduğunu, 3. Basamak bebek hasta göndermesi karşılığında hasta başına Mert’e 10.000 TL para, maaş ve Gıyasettin’in eşi Melike Özdemir’in sigortasının hastane tarafından yapılacağını söylüyor.
RÜŞVET VE SGK DOLANDIRICILIK
Savcılık, kamu görevi yürüten Gıyasettin Mert Özdelmir’e maaş ve hasta başı ücret olarak tabir edilen paraların açık olarak rüşvet verileceği şeklinde değerlendirildiği ve eşinin hastane çalışanı olmadığı halde sigortasının yapılması SGK dolandırıcılığına girdiği olay olarak değerlendirdi.
TEKLİFİ ÖRGÜT LİDERİYLE PAYLAŞTI
Ortaya çıkan detaylara göre Mustafa Kazan’ın bu teklifi üzerine Gıyasettin Mert Özdemir, bu teklifi örgüt liderlerinden doktor İlker Gönen ile paylaştığı görüldü. Bu görüşmede Özdemir’in kendisine yapılan bu teklifi beğendiği ve örgüt lideri doktor Fırat Sarı’nın ekibinden ayrılmak için Fırat Sarı ile görüşeceğini söyleyerek, artık bebek gönderirken Fırat’ın anlaşmalı olduğu hastanelere göndermeyeceğini, ancak Birinci Hastanesine bebek göndermeye devam edeceğini çünkü bu hastaneden bunun karşılığında maaş aldığını söylediğini belirtiyor.
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YİRMİ BEŞ BİN LİRA MAAŞ
Devam eden konuşmada Gıyasettin Mert Özdemir ‘Şey mi öbür türlü mü abi bak şuan da Fırat hocanın bana maliyeti bana karı yirmi beş bin lira yirmi bin lira maaş ben bin lira hanımın sigortası gerçi artık o sigortayı da yatırmıyor muhtemelen de yirmi beş bin diyelim ben birinciden ayda ortalama yedi sekiz bin lira Fehmi’ye de Fehmi’ye para veriyorum yüz on iki hastaların üçte birini ben alıyorum üçte ikisini o alıyor buda hani yedi sekiz bin lira yapıyor ortalama daha az alıyorum mesela’,
‘bi gün geliyor tavır hiç hoşuma gitmiyor böyle hesap soruyor mesela bir gün geliyor sonuna kadar arkamda mesela hissediyorum mesela örnek veriyorum yani bir gün öyle bir gün böyle o güveni de hissetti mesela ben belki de asla kötü bir şey konuşmayacak ama bi kere başımıza geldi ya belki de yarın o da bana diyecek ya Mert servislerde dolu gitmiyor biz senle başka türlü anlaşma yapalım diyecek belki de bu çok düşük bir ihtimal ama bu ihtimalin olması bile insanın canını sıkıyor. Yani sürekli sürekli bunla ben şey yapamam ki bugün maaşımı düşürür mü üç gün sonra maaşımı düşürür mü beş gün sonra maaşı düşürür mü’
MAAŞ ADI ALTINDA PARA ALIYORLAR
Savcılık bu konuşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu şeklindeki konuşmalarıyla bir diğer 112 personeli Fehmi Alperen ile birlikte kamu görevi yürütmesine rağmen 112 üzerinden gelen bir çok bebek hastayı kendilerinin görevlerini kötüye kullanarak anlaştıkları hastanelere gönderdikleri bunun karşılığında da maaş adı altında para aldıkları ortaya çıkıyor” denildi
Gıyasettin Mert Özdemir verdiği ifadesinde “Ben maddi menfaat karşılığında herhangi herhangi bir hastayı yönlendirme yapmadım” dedi
TELEFON KAYITLARINDAKİ GÖRÜŞMEDE SORULDU
Düzenlenen operasyonda el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede, ortaya çıkan bir görüşmede, ambulans şoförü olduğu halde konuştuğu kişiye kendini hastane koordinatörü olarak tanıttığı mesajla ilgilide soru soruldu.
Özdemir bu soruya şu ifadeyi verdi;
“Ön incelemede ele geçirilen Whatsapp konuşmasını okudum. Edirne 112 servisine Ben kendimi Güney hastanesi ve Bağcılar Hastanesi Yenidoğan koordinatörü olarak tanıtmamın nedeni hastalara yardımcı olmaktır. Zaten mesajı attıktan sonra buradan benim aracılığım ile hasta sevki olup olmadığını hatırlamıyorum. Amacım sadece Edirne 112’ye ihtiyaçları halinde yardımcı olmaktı, mesajlarda da belli olduğu gibi hiçbir şekilde hastalardan bir para talebi söz konusu değildir. Edirne ilindeki branş eksikliğinden dolayı bildiğim hastanelerdeki olan branşlarla o ile ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaktır.”