Startup’lara yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında toplam 203 girişimin 246.3 milyon dolar tutarında yatırım aldığı bildirilirken, girişimlere yılın 3’üncü çeyreğini kapsayan Temmuz-Eylül döneminde ise 129.8 milyon dolarlık destek sağlandı. Eylül ayında gelen 80 milyon dolarlık yatırım miktarı da rekor olarak kayıtlara geçti.

StartupMarket tarafından hazırlanan 9 aylık raporda, geçen yılın ilk dokuz ayında 123 adet girişim yatırım alırken, bu yılın aynı döneminde 203 girişim yatırım almış durumda.

2021’in 3’üncü çeyreğinin değerlendirildiği rapora göre, Temmuz ayında Türkiye’de toplam 23 girişime yaklaşık 16 milyon dolar değerinde yatırım yapıldı. Bunların arasından kanın pıhtılaşma parametrelerini ölçen cihaz sunan Tarabios, aldığı 3.5 milyon dolarla yatırımla birinci sırada yer aldı.

Ağustos ayında da toplam 21 girişime yaklaşık 33.8 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleşti. Perakende şirketlerine e-ticaret çözümleri sunan yazılım şirketi Akinon, aldığı 20 milyon dolarlık yatırımla Ağustos'ta ilk sırada kendine yer buldu. Eylül’de ise toplam yatırım miktarı 25 girişim için yaklaşık 80 milyon dolara ulaştı. Kredi puanlama, mikro kredi ve finansal hizmet platformu olan Colendi,120 milyon dolar değerleme üzerinden 30 milyon dolar yatırımla birinci sıraya yerleşti.

Bunun yanında e-ticaret platformu Trendyol, 16.5 milyar dolar değerleme ile 1.5 milyar dolar yatırım alarak Türkiye girişim ekosisteminin ilk decacorn ve en değerli şirketi oldu.

51 FARKLI SEKTÖRE YATIRIM YAPILDI

StartupMarket tarafından hazırlanan 2021 yılı 9 aylık raporunda, sayıları artan girişim yatırımlarının çeşitlilik gösterdiği de ortaya kondu.

Verilere göre 2020’de 35 farklı sektör ve dikeyde girişim yatırım alırken, 2021’de bu sayı 51’e çıkmış durumda. Ayrıca medya, eğlence, elektronik gibi dikeylerde 2020’de yatırım alan girişim yokken, 2021’de 13 girişimin bu üç sektörde yatırım aldığı görüldü. Öte yandan, 2020’de 8 oyun girişimi yatırım alırken, 2021 yılında bu sayı 38’e ulaştı. Fintech ve yapay zeka girişim yatırımlarında da 2021 yılında artış yaşadığı gözlemlendi.

'EKOSİSTEM BÜYÜYOR'

StartupMarket Kurucu ve CEO’su Serkan Bağçe, Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin çok önemli bir eşikten geçtiğini belirterek, "Çok sayıda yeni yeteneğin girişimciliğe soyunduğu bir ortam mevcut. Varlıklarını bu alanda değerlendirmek isteyen yeni melek yatırımcı ve fonların da ortaya çıktığı, var olan yatırımcıların da hedeflerini büyüttüğü bir döneme şahitlik ediyoruz. Ayrıca teknoparklar, kuluçka merkezleri, kurumların hızlandırma programları ve kurum içi girişimcilik projeleri ve kurumsal girişim sermayesi atılımıyla gün geçtikçe çeşitlenen ve büyüyen bir ekosisteme doğru gidiliyor" dedi.