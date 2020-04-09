09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye girişim ekosisteminde Ocak-Mart döneminde gerçekleşen yatırımların toplam büyüklüğü belli oldu. Startupswatch verilerine göre, yılın ilk 3 ayında 27 işlemde toplam 19.8 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.
Bu yatırımların 4 milyon dolarlık kısmını tohum yatırımlar oluştururken, 11 milyon dolarlık kısmını erken aşama, 5 milyon dolarlık kısmının ise geç aşama yatırımlar oluşturdu.Geçen yılın ilk çeyreğinde ise 13 yerli girişime 19.6 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.
Öte yandan, Türkiye girişim ekosisteminde ilk çeyrekte gerçekleşen yatırımların yüzde 78'ini 1 milyon doların altında kalan yatırımlar oluşturdu.
Yatırımların yüzde 19'u 1-5 milyon dolar aralığında kalırken, yüzde 4'ü ise 5-10 milyon dolar aralığında gerçekleşti.
Ekosistemdeki yatırımlara tutar bakımından bakıldığında SaaS girişimlerinin en çok yatırımı aldıkları, onu fintech, proptech, yapay zeka ve deeptech girişimlerinin takip ettiği görülüyor.
AVRUPA'DA 17'İNCİ SIRADAYIZ
Startupswatch verilerine göre, Türkiye girişimcilik ekosistemi ilk çeyrekte gerçekleşen yatırımlar ile Avrupa'da kendine 17'inci sırada yer buldu. Bu dönemde Avrupa'da en çok girişim yatırımının yapıldığı ülke 3 milyar dolar ile İngiltere olurken, onu 1.5 milyar dolar ile Fransa ve 1.1 milyar dolarlık girişim yatırımının yapıldığı Almanya takip etti.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise Türkiye 2020'nin ilk çeyreğini dördüncü sırada kapadı. İsrail 648 milyon dolarlık girişim yatırımı çekerek bu bölgede birinci sırada yer alırken, Mısırda 70 milyon dolar, BAE'de 47 milyon dolar ve Suudi Arabistan'da 24 milyon dolarlık girişim yatırımı gerçekleşti.
Startupswatch'un raporunda, koronavirüs salgının ekosistemde negatif etkisinin henüz görülmediği bilgisi de yer aldı. Türkiye girişim ekosistemi 2019'u 99 işlemde gerçekleşen 103 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 38 artışla kapatmıştı.
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