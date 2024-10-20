Giovanni van Bronckhorst: İyi oynayarak kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Cuma gününden itibaren tam kadro çalıştık. Zor bir fiktüre giriyoruz ama bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz.

Motivasyonumuz, taraftarlara eğlenceli bir maç izletmek. Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak.