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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: İyi oynayarak kazanmak istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: İyi oynayarak kazanmak istiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:37
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        "İyi oynayarak kazanmak istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

        Cuma gününden itibaren tam kadro çalıştık. Zor bir fiktüre giriyoruz ama bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz.

        Motivasyonumuz, taraftarlara eğlenceli bir maç izletmek. Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak.

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