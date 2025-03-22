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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Gençlerbirliği Konyaspor'u devirdi! - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği Konyaspor'u devirdi!

        Hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol Süper temsilcisi Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.03.2025 - 20:13
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        Gençlerbirliği Konyaspor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'u hazırlık maçında 2-0 mağlup etti.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, lige verilen milli arada özel maçta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.

        Konyaspor Kayacık Tesisleri'ndeki maçta başkent temsilcisi, rakibini 12. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 27. dakikada Leo Goucho'nun golleriyle yendi.

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