02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, 3-3 berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili "Cuma gecesi Malatyaspor maçımızda futbolun güzelliği adına her şey sahada vardı. Futbol oynamak isteyen iki takım, iyi yönetim sergileyen hakemler, yağmura rağmen tribünleri boş bırakmayan Gençlerbirlikli ve Malatyalı taraftarlar... Hepimiz unutamayacağımız bir futbol gecesi yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.
BTCTürk Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğuna işaret eden Cavcav, şöyle devam etti:
"Sezon başında ülkemizi Avrupa'da temsil etti, ligde iyi konumdalar ama bizim de her geçen hafta üzerine koyduğumuz bir futbol vardı. Bu iki iyi takımın karşılaşmasında güzel bir maç izledik. Maçın hakemi Zorbay Küçük de gerçekten doğru işler yaptı. Tempo bu kadar yüksek oldu ise kendisinin payı büyük. İki tarafa da neyi gördüyse çaldı, göremediklerinde de olması gerekeni yapıp VAR'a uydu. Umarım kariyerine böyle nice güzel maçlar ekler. Hem kendi teknik ekip ve oyuncularımızı hem de rakibimizin teknik ekibini ve futbolcularını kutlarım."
"HOCAMIZ YAPTIĞI MÜDAHALELERLE YİNE FARKINI GÖSTERDİ"
Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçtiklerini hatırlatarak, "Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Hamza hoca ile 4 haftada aldığımız 8 puan özellikle çalışmanın, teknik ve taktik bilginin sonucu. Hocamız maçta yaptığı müdahalelerle yine farkını gösterdi." şeklinde görüş belirtti.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında uzatmalarda skoru belirleyen golü atan Rahmetullah Berişbek'in performansına değinen Cavcav, şunları kaydetti:
"Altyapımızdan yetişen gencimiz Rahmetullah'ın en kritik anda oyuna girip takımına kazandırdığı puan geride kalan haftanın futbol hikayesidir. Gençlerbirliği, gençlerine, skor 5-0, 6-0'da değil, en kritik anlarda güvenir. Kimi Berat gibi ilk 11'imizin değişilmezi olur, kimi sonradan girdiği oyunda maçın sonucunu belirler.
Çocuklarımıza güvendiğimizi, güveneceğimizi hep söyledim. Rahmetullah da çıktı ve bu haftanın kahramanı oldu. Maç sonunda Rahmetullah, 'Her altyapı oyuncusu umarım bu duyguyu tadar. Gençlerbirliği altyapısıyla var.' dedi. Genç bir futbolcunun bu bilinçte, bizi en iyi özetleyen cümleleri kurması verdiğimiz emeklerin boşa olmadığını gösteriyor. Umarım Rahmetullah gibi daha nicelerini izleriz."
FENERBAHÇE MAÇI DEĞERLENDİRMESİ
Cavcav, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.
Haftanın açılış maçına ilişkin Cavcav, "Şimdi rakip Fenerbahçe. Yeter ki biz sahada Gençlerbirliği'ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip Kasımpaşa maçındaki gibi İstanbul'dan mutlu dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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