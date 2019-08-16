Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık