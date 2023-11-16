Diomede Adaları; Büyük Diomede ve Küçük Diomede olarak ikiye ayrılıyor. Büyük olan Rusya'nın en doğu noktasında, küçük ise Amerika Birleşik Devletleri sınırında kalıyor.

İki adanın birbirine uzaklığı, 3.8 kilometre olmasına rağmen aralarında 21 saatlik zaman farkı var. Oldukça ilginç, öyle değil mi?

Fotoğraf: NASA