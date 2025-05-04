Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        45
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes'ten Mourinho'ya övgü - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes'ten Mourinho'ya övgü

        Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gedson Fernandes'ten Mourinho'ya övgü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMA YARDIM ETMEK İSTEYEN BİRİYİM"

        Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, "Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "MOURINHO'NUN BENDEKİ YERİ ÖZEL"

        Jose Mourinho ile ilgili görüşü sorulan Gedson Fernandes, "Benim için bireysel olarak çok önemli bir insan. Gelişmemde çok yardımı dokundu bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Ağırlığı olan, çok önemli bir teknik direktör. Bendeki yeri de özel." cevabını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Habertürk Anasayfa