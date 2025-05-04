Gedson Fernandes'ten Mourinho'ya övgü!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"TAKIMA YARDIM ETMEK İSTEYEN BİRİYİM"

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, "Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.