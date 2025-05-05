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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson'a lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Gedson'a lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi!

        Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde bir holigan, penaltı kullanırken Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutmuştu. Gözaltına alınan şahsa spordan men cezası ve 1 yıl imza atma yükümlülüğü getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:46
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        Gedson'a lazer tutan taraftara spordan men!
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        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, Gedson Fernandes’in gözüne lazer tuttan Bayram Y. gözaltına alınmıştı. Lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten holigan, Fenerbahçe taraftarı olduğunu, karşılaşmayı kuzey üst tribünden bir arkadaşıyla birlikte izlediğini söyledi.

        Maçın 36. dakikasında gerçekleşen bir pozisyonda Fernandes’in gözüne lazer tuttuğunu kabul eden Bayram Y., olayın ani geliştiğini, planlı olmadığını ve kimseye zarar verme amacı taşımadığını ifade ederek pişman olduğunu söyledi.

        "PLANLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ, PİŞMANIM"

        Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren B.Y., Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve fırsat buldukça maçlara katıldığını belirtti. Daha önce herhangi bir adli olaya karışmadığını vurgulayan B.Y., 'Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim.' şeklinde ifade verdi.

        Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında; kendisine 6222 sayılı yasa çerçevesinde ceza verildi. Savcılık, Bayram Y.’ye spordan men cezası uygularken, ayrıca bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin maç günlerinde karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirdi.

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