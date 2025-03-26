Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Geçmeyen kaşıntının altında hangi sebep yatıyor? Saç derisindeki şiddetli kaşınmanın sebebi psikolojik olabilir!

        Geçmeyen kaşıntının altında hangi sebep yatıyor? Saç derisindeki şiddetli kaşınmanın sebebi psikolojik olabilir!

        Saç derisinde kaşıntı, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen yaygın bir sorundur. Kaşıntının nedenleri kuru ciltten mantar enfeksiyonlarına kadar çeşitli faktörlere dayanabilir. Bu yazıda, saç derisindeki kaşıntının en yaygın nedenlerini ve etkili tedavi yöntemlerini ele alacağız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sebebi psikolojik olabilir!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geceleri uykusuz bırakan, gün içinde rahatsız eden saç derisi kaşıntısının sebepleri nelerdir? Alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları, stres ya da mantar enfeksiyonları gibi pek çok farklı neden olabilir. Peki, en etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

        1. KEPEK VE SEBOREİK DERMATİT

        Kepek, saç derisinde yaygın olarak görülen pullanma ve kaşıntıya neden olan bir durumdur. Seboreik dermatit ise kepeğe benzer ancak daha şiddetli bir enflamasyonla seyreden bir cilt hastalığıdır.

        Çözüm:

        Anti-kepek şampuanlar kullanılmalıdır.

        İçeriğinde selenyum sülfit, pirokton olamin veya çinko piritiyon bulunan şampuanlar tercih edilmelidir.

        Saç derisini tahriş edebilecek sert kimyasallardan kaçınılmalıdır.

        REKLAM

        2. SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNE KARŞI ALERJİK REAKSİYON

        Bazı şampuanlar, saç boyaları ve diğer kozmetik ürünler saç derisinde kaşıntıya neden olabilir. Özellikle parafenilendiamin (PPD) içeren siyah saç boyaları alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

        Çözüm:

        Kullanılan saç ürünleri dikkatle seçilmeli, doğal ve hassas ciltlere uygun olanlar tercih edilmelidir.

        Çok sert kimyasallar içeren ürünler terk edilmelidir.

        Saç boyası kullanmadan önce cilt testi yapılmalıdır.

        3. BAŞ BİTLERİ

        Baş biti, saç derisinde kaşıntının en yaygın nedenlerinden biridir. Büyükte zor görülen bu parazitler, kafa derisine yapışarak kaşıntıya ve tahrişe yol açar.

        Çözüm:

        Baş biti tedavisinde ilaçlı şampuanlar ve taraklar kullanılmalıdır.

        Saçları her gün ince dişli bir tarakla taramak gerekir.

        Yastık kılıfları ve giysiler yıkanmalıdır.

        4. MANTAR ENFEKSİYONLARI (TİNEA CAPİTİS)

        Tinea capitis olarak bilinen mantar enfeksiyonu, saç derisinde kaşıntı, pullanma ve bazen saç dökülmesine neden olur.

        REKLAM

        Çözüm:

        Dermatolog tarafından verilen mantar karşıtı ilaçlar kullanılmalıdır.

        Kış aylarında başörtüsü ve şapkalar düzenli temizlenmelidir.

        Saçlar hijyenik şekilde temizlenmelidir.

        5. PSORİAZİS (SİLİRLİ KAŞINTILI DÆRİS HASTALIĞI)

        Psoriyazis, otoimmün bir hastalık olup saç derisinde kaşıntı, pullanma ve kepeğe benzer belirtilere neden olur.

        Çözüm:

        Kortikosteroid kremler ve özel şampuanlar kullanılmalıdır.

        Güneşe maruz kalma düzenlenmelidir.

        Stres yönetimi sağlanmalıdır.

        6. STRES VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

        Psikolojik stres, saç derisinde kaşıntıyı tetikleyebilir. Bazı kişiler, stres altındayken refleks olarak başlarını kaşırlar ve bu durum kaşıntının artmasına neden olur.

        Çözüm:

        Meditasyon ve nefes alma teknikleri uygulanmalıdır.

        Psikolojik destek alınabilir.

        Uyku düzeni sağlanmalıdır.

        Kaynak: AAD, Health Direct, Better Health, Harvard Health

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Habertürk Anasayfa