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        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA’dan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefi - Para Haberleri

        Garanti BBVA’dan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefi

        Garanti BBVA, 2018–2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini, 2025'in ilk yarısında tamamladı. banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon TL olarak açıkladı. Böylece 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL'lik yeni kaynak sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:59
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        Garanti BBVA'dan 3,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefi
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        Garanti BBVA, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği desteği büyütüyor. 2018 yılında duyurduğu 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefini 2025’in ilk 5 ayında tamamlayan banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon TL olarak açıkladı. Bu rakam, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar arasında en yüksek sürdürülebilir finans taahhüdü olarak dikkat çekiyor.

        2025’in ikinci yarısından 2029’a kadar olan yeni dönemde, yaklaşık 3,1 trilyon TL’lik ek kaynak; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su verimliliği yatırımları ile sosyal altyapıların geliştirilmesi, toplumsal eşitliğin ve finansal kapsayıcılığın artırılması alanındaki projelere aktarılacak.

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        HEDEFE İLK 5 AYDA ULAŞILDI

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025’in ilk 5 ayında yıl sonu hedefine ulaşıldığını belirtti. Bu performansta, sürdürülebilirliği stratejik öncelik haline getirmelerinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Akten, yeşil/sosyal kredilerden çevreci taşıt kredilerine, sürdürülebilir tahvillerden, çevresel ve sosyal yatırımlarda aktif danışmanlık hizmetlerine ve su verimliliğiyle ilgili projelere yönelik “mavi finans” araçlarına kadar pek çok sürdürülebilir finansman ürününü müşterilere sunduklarının altını çizdi.

        Mahmut Akten, yeni taahhüdü ise şu sözlerle değerlendirdi: “Şimdi, bu başarıyı daha ileri taşıyarak 2029 yılı sonuna kadar 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu yeni hedef, yalnızca hacim açısından değil, sürdürülebilir finansman hızımız açısından da çarpıcı bir sıçrama anlamına geliyor. 2025’in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL’lik yeni kaynağı sürdürülebilir yatırımlara yönlendireceğiz. Bu taahhüdün büyüklüğü, Türkiye’nin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir geleceğe geçişinde Garanti BBVA’nın giderek daha da etkin bir rol üstleneceğini gösteriyor. Yalnızca bugünü değil; gelecek nesilleri de güvence altına alacak yatırımlara kaynak sağlayarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye’deki dönüşüme liderlik ederken, BBVA Grubu’nun küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de her yıl daha büyük ve anlamlı katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

        Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA Grubu, 2018-2025 yılları için ilk etapta 100 milyar euro sürdürülebilir finansman hedefi koymuştu. Hedef önce 300 milyar euroya çıkarıldı ve 2024 yılı sonunda tamamlandı. Grup şimdi, 2025–2029 dönemi için 700 milyar euroluk yeni taahhütle toplam hedefini 1 trilyon euroya yükseltti.

        TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 9'A YÜKSELDİ

        2025’in ilk dört ayında BBVA Grubu’nun sağladığı toplam sürdürülebilir finansmanın yaklaşık 140 milyar TL’si Garanti BBVA tarafından sağlandı. Bu rakamla Türkiye’nin BBVA Grubu içindeki payı sürdürülebilir finansman rakamların raporlanmaya başlandığı 2018 yıllarındaki %3 seviyesinden bugün %9’a yükselmiş durumda.

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