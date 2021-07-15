2018/2019 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Andre Ayew'in Fenerbahçe’ye dönebileceği iddia edildi.

Yaklaşık bir ay önce Ayew’in Fenerbahçe ve Newcastle’ın listesinde olduğunu yazan Gana basını, bu iddiayı yeniden gündeme getirdi.

SWANSEA, CRYSTAL PALACE VE FENERBAHÇE

Habere göre; oyuncuya kontrat uzatma teklifi yapan Swansea’nin cevap beklediği kaydedilirken; Crystal Palace ve Fenerbahçe’nin de Ayew ile temasta olduğu aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Swansea formasıyla toplamda 47 maça çıkarken 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.