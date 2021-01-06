7 eksikle gittiği Konya deplasmanında 4-3 mağlup olan Galatasaray hem şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı hem de liderliği kaybetti. Rakibine Eylül 2003'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez kaybeden Galatasaray, Temmuz 2020'den sonra ilk kez kalesinde dört gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılılar yine ikinci yarının başında gol yedi!

18 Aralık'ta Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray ikinci yarının başında ilk düdüğün hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vuruşuyla 1-0 geriye düşmüştü. Sarı-kırmızılılar benzer senaryoyu Konya'da da yaşadı.

İkinci yarının başlamasından hemen sonra sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin içeriye çevirdiği topa Daci dokundu ve Konyaspor 2-1 öne geçti. 45 dakika 45 saniye sonra gelen bu gol, Opta'nın aktardığına göre bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en erken atılan ikinci gol oldu.