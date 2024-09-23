Galatasaray, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…