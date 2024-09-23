Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, Süper Lig'in 6. Haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı 3-1'lik skorla sarı kırmızılılar kazandı. Derbinin ardından Aslan, UEFA Avrupa Ligi maçına odaklandı. Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
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Galatasaray, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
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GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
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GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.
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Sarı kırmızılılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.
9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.
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