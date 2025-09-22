Habertürk
        Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı son 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 22:06 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:06
        Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor
        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek, ligde 6'da 6 yaptı.

        Cimbom bu sonuçla ligde evindeki yenilmezlik serisine de devam etti. Süper Lig'de son olarak iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

