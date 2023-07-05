Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY: 3 - HULL CITY: 1

(İlk yarı oynanıyor...)

28' Emin Bayram, 29' Berkan Kutlu, 35' Kaan Ayhan | 45+1' Tetteh

SAAT: 20.30

STAT: Kocaeli

YAYIN: TV 8

GALATASARAY: Batuhan Şen, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış, Mertens

YEDEKLER: Jankat, Midtsjö, Sergio Oliveira, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turan, Süleyman Luş, Morutan, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

HULL CITY: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan, Docherty, Allahyar Sayyadmanesh, McLoughlin, Delar, Seri, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Liam Rosenior