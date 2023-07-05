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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Hull City maçı canlı yayını! GS Hull City hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Galatasaray - Hull City | CANLI YAYIN

Galatasaray - Hull City maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor...

Giriş: 05.07.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Hull City maçı canlı yayını! GS Hull City hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY: 3 - HULL CITY: 1
(İlk yarı oynanıyor...)

28' Emin Bayram, 29' Berkan Kutlu, 35' Kaan Ayhan | 45+1' Tetteh

SAAT: 20.30
STAT: Kocaeli
YAYIN: TV 8

GALATASARAY: Batuhan Şen, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış, Mertens
YEDEKLER: Jankat, Midtsjö, Sergio Oliveira, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turan, Süleyman Luş, Morutan, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

HULL CITY: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan, Docherty, Allahyar Sayyadmanesh, McLoughlin, Delar, Seri, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Liam Rosenior

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