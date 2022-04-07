Galatasaray'dan seçim açıklaması

Galatasaray, 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan seçime dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Galatasaray Camiası,

31 Mart 2022 tarihinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Kulübümüze iletilen yazıda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine göre derneğimizin denetime tabi tutulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili denetim kapsamında, görevliler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren çeşitli bilgi ve belgeler isteyerek incelemelerini başlatmıştır. Kamuoyuna yansıyanın aksine, incelemenin detaylarına ve inceleme sonuç raporuna ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü’nde geçtiğimiz hafta yayınlanan seçim takvimi, bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir. Bu süre zarfında, tarafımıza resmi kurumlarca herhangi bir bildirimin ulaşması durumunda, seçim sürecimizi yürüten Divan Başkanlığımızla ve camiamızla, ilgili açıklama paylaşılacaktır. Konuyla alakalı medyada yapılan haber ve yorumlara itibar etmemenizi rica ederiz.



Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"

Galatasaray'da olağan mali genel kurul 1 günü aştığı için Dernekler Masası'nın kongreyi iptal edeceği iddia edilmişti.