Galatasaray'da Yunus Akgün: Hayallerimi yaşıyorum!

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte genç oyuncunun o sözleri:

Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim.

Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız.