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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 89 - Rytas Vilnius: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 89 - Rytas Vilnius: 81 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını sahasında 89-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:29
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        Galatasaray'dan kritik galibiyet!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u 89-81 mağlup etti.

        Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı takım, ikinci sıraya yükseldi.

        Galatasaray gruptaki son müsabakasında Manisa Basket Divissa'yı konuk edecek.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)

        Galatasaray: Young 5, Wallace 15, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Blumbergs 3, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Samet Geyik

        Rytas Vilnius: Flagg 7, Radzevicius 11, Cole 25, Enoch 2, Paliukenas 3, Normantas 12, Jackson-Cartwright 8, Gudaitis 2, Masiulis 1, Sargiunas 10

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        1. Periyot: 24-23

        Devre: 38-36

        3. Periyot: 59-59

        4. Periyot: 89-81

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