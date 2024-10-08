Gabriel Paulista'da son durum

REKLAM advertisement1

Gaziantep FK maçının 21. dakikasında yaptığı kritik müdahalenin ardından yerde kalan ve yerini Emirhan Topçu'ya bırakan Gabriel Paulista'nın yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan tecrübeli stoperin tedavisine hızla başlanırken milli aranın ardından oynanacak ilk maç olan 20 Ekim'deki Konyaspor mücadelesine yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Paulista'nın 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise hazır olarak sahada olması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 maça da 11'de başlayan Gabriel Paulista, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.