Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Tolgay Arslan, önceki gün eşi Jana Arslan ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Dün Bursa'da oynanan hazırlık maçı sonrasında günü izinli olarak geçiren futbolculardan birisi olan Tolgay Arslan, izin gününü eşine ayırdı.

Eşi Jana Hanım ile birlikte alışveriş merkezi içinde bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikilinin keyfi ise bir hayli yerindeydi.

Arslan ailesi, alışveriş sonrası bir restoranda baş başa keyifli bir akşam yemeği yedi.