AA

" Fransa'nın sembolü" olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 857 yıllık Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve katedralin çatısı tamamen çöktü.

Victor Hugo'nun eseriyle ünü artan katedralin bu derece zarar görmesi sadece Fransa'yı değil, tüm Avrupa'yı üzdü. Avrupalı liderler, katedralin zarar görmesi nedeniyle üzüntülerini paylaşan açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra Türkiye'den de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok kişiden açıklama geldi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLAYAMADI

Tarihi yapının restorasyon çalışmaları geçen ay başlayacaktı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu çalışmalar ertelendi.

Tadilatın yangından önce yapılan restorasyon için kurulan iskelelerin sökülmesiyle başlayacağı belirtildi. Çalışmalar kapsamında yoğun güvenlik önlemler alındı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katedralin onarımının 5 yılda bitmesini istiyor ancak uzmanlar, bunu 5 yılda gerçekleştirebilmenin zor olacağını belirtiyor.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe, katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etti.

Başbakan Edouard Philippe, yangından sonra, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini açıkladı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Aradan bir yıl geçmesine rağmen yangının sebebi hala bilinmiyor. Paris Savcılığından 26 Haziran 2019'da yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği vurgulandı.

YARDIMLAR

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen katedralin yangında ciddi zarar görmesinin ardından restorasyonun çalışmaları için bağışlar yapıldı.

L'Expresse gazetesinin haberine göre, katedral için 2019'da 834 milyon avro toplandı, 88 milyon avro da bağış sözü verildi.

Bağışta bulunanlar arasında Fransız kozmetik şirketi L'Oreal (200 milyon avro),Total (100 milyon avro),telekomünikasyon şirketi Bouyges'un Genel Müdürü Martin Bouyges (10 milyon avro),Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere (10 milyon avro),Fransız bankası Credit Agricole (5 milyon avro),bilgisayar şirketi CapGemini (1 milyon avro),Fransız milyarder Pinault ailesi (100 milyon avro) ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton (200 milyon avro) yer alıyor.

857 YILLIK TARİH YANDI

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

"NOTRE DAME'IN KAMBURU"YLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gördü ve tarih boyunca birçok kez restore edildi.

Vatikan'ın da "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna ev sahipliği yapıyor.