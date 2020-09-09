Fosfor; vücudumuzda birçok işlevin düzgün şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Fosfor; dişlerin ve kemiklerin büyümesini sağlamaktadır. Beynimizin çalışmasını ve oluşan zihinsel yorgunlukların giderilmesine etki sağlaması suretiyle, yardımcı olmaktadır. Gün içerisinde yorgunluktan meydana gelen konsantrasyon bozukluklarını telafi ederek, geri artırılmasını sağlamaktadır. Kaslarımızın hareketliliği ve enerjimizi korumamız içinde gereklidir.

Günlük olarak almamız gereken fosfor ihtiyacı, yetişkin bir kişi için 800- 1000 mg arasında olması gerekmektedir.

Fosfor eksikliğinde ise; ruhsal ve bedensel olarak güçsüzlük meydana gelmektedir. Kaslarımızda sürekli yorgunluk ve kramplar olmasına etken olabilmektedir. Çocuklarda; diş oluşumunu etkilemekte ve geç çıkmasına sebep olmaktadır. Kemik ağrıları oluşmakta, eklem ağrıları ve sertleşmeleri de ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda kaslarda zayıflamalar oluşabilmektedir. Çünkü; vücudumuzda bulunan fosforun %80’i kemiklerimizde kalsiyum fosfat halinde depolandığı için bu durum ortaya çıkmaktadır.

Fosfor; et, yumurta, balık, tahıllar, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, kuru kayısı, kuru biber, baklagiller, süt, yoğurt, sarımsak, peynir gibi besinlerde oldukça fazla olarak bulunmaktadır.

Vücudunuzda oluşan fosfor eksikliğinde; direkt fosfor içeren besinlerden çok miktarda almak yerine, doktorunuz ile görüşerek önerdiği şekilde tedavi yöntemi uygulamanız yararınıza olacaktır.