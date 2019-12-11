Amerikan Forbes dergisi dünyaca ünlü şarkıcıların 2019 yılı kazançlarını inceledi. Kanye West, Jennifer Lopez, Beyonce ve daha pek çok isim Forbes'un en çok kazananları listesinde yer aldı. Müzik dünyasının en çok kazanan ismi ise 185 milyon dolar ile Taylor Swift oldu. Rapçi Kanye West ise 150 milyon dolar ile Swift'i takip etti. Güney Koreli müzik grubu BTS, 57 milyon dolarlık kazanç, Ariana Grande ise 48 milyon dolarlık gelir ile listeye ilk kez girmeyi başardı. İşte Forbes'a göre en çok kazanan şarkıcılar listesi...