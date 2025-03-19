FIFA'dan Kayserispor'a Manzala için 2.1 milyon Euro ödeme emri!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un, 2025-2026 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde kadrosuna yeni isimler katabilmek adına 2 milyon 100 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Daha önce 1 milyon 700 bin Euro ile transfer tahtasını açabilecek olan Kayserispor, eski futbolcusu Manzala'dan dolayı FIFA'dan gelen yeni ödeme emri ile 2 milyon 100 bin Euro ödemek zorunda kalacak.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sezon sonu itibariyle bu rakamı futbol ailesi içerisindeki alacaklılara ödemek zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Açıkalın, "Son olarak Manzala'dan gelen ödeme emri ile rakam 2 milyon 100 bin Euro. Bunu sezon sonunda ödersek transfer tahtamız açılacak" dedi.

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Başkan Açıkalın, FIFA tarafından verilen disiplin cezasından dolayı 2 dönemdir transfer gerçekleştiremediklerini, sezon sonunda FIFA'daki dosyada ismi geçen alacaklılara 2 milyon 100 bin Euro ödeme gerçekleştirmek adına hazırlık yaptıklarını da ifade etti.