Ferdi Hardal bronz madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler 61 kiloda Ferdi Hardal podyuma çıktı.
Milli sporcu koparmada 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti. Ferdi Hardal silkmede ise 156 kiloda başarılı olamadı.
Aynı sıklette yarışan milli sporcu Kaan Kahriman koparmada 126, silkmede 145, toplamda da 271 kiloluk derece elde etti. 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 109 kiloluk derece elde etti. Milli sporcunun sakatlığının nüksetmesi nedeniyle silkme müsabakasına katılmadı. Aynı kiloda yarışan Muhammet Akkaya ise koparmada 103 kiloda başarılı olamadı.
Kadınlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı koparmada 80, silkmede 107 toplamda da 198 kilo ile yarışmayı tamamladı. Şampiyonada yarın 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesi verecek.
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