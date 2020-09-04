Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? soruları futbolseverlerin gündeminde. The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek maç öncesinde detaylar araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de çalacak düdük ile başlayacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON MESAİSİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30´da ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor´la karşılaşacak. Mücadele 21.00´de başlayacak.